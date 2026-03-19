Bursa'da zincirleme facia! Yaralılar var

Cadde üzerinde seyreden Adem T. (29) yönetimindeki 10 KJ 662 plakalı otomobil, Gaziosmanpaşa Sokak'tan yola çıkan Barış U. (18) idaresindeki 16 AFN 980 plakalı hafif ticari araca, ardından da aynı yönde ilerleyen Ufuk Ö.'nün (40) kullandığı 16 AVK 981 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 aracın sürücüleri ile 16 AVK 981 plakalı otomobildeki yolcular Sema Ö. (35) ve Feyza Ö. (8) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.