Antalya’da komşu esnaflar arasında çıkan tartışma katliama dönüştü. Market işleten aileye ateş açan şüpheli, bir gencin ölümüne, iki kişinin de ağır yaralanmasına yol açtı. Firari zanlı, polisin nefes kesen kovalamacasıyla yakalandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde komşu esnaflar arasında çıkan basit bir tartışma, akılalmaz bir katliama dönüştü. Oto yıkama dükkanı işleten zanlının yan dükkandaki markete kurşun yağdırması sonucu 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, iki kişi de ağır yaralandı. Olayın ardından nefes kesen bir kovalamaca sonucu yakalanan cinayet şüphelisinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkama işi yapan 41 yaşındaki Mustafa O. ile yan dükkanda market işleten 51 yaşındaki Mustafa Deveci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa O., yanındaki silahla markette bulunan aile üyelerine kurşun yağdırdı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Saldırıda vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan 22 yaşındaki Mustafa Deveci, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan amcası 51 yaşındaki Mustafa Deveci ve 24 yaşındaki Şevket Deveci'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ İÇİN NEFES KESEN KOVALAMACA

Olayın ardından otomobiliyle kayıplara karışan cinayet şüphelisi Mustafa O.'yu yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kepez'de rutin devriye görevi yapan ekipler, şüpheli bir şahsı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şahıs, kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yapılan kontrollerde, yakalanan şahsın 16 Mart tarihinde gerçekleşen kanlı baskının firari şüphelisi Mustafa O. olduğu kesinleşti. Gözaltına alınan zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.