Lokantada doğal gaz patlaması: 1 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Burdur'da bir lokantada yaşanan doğal gaz patlaması nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama sonucu lokantada çalışan bir kişi yaralanırken, işletmede hasar oluştu.
Burdur'da lokantada doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Şehit Ersan Caddesi'nde bir lokantada doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Patlama sonucu lokantada çalışan Aziz O. yaralandı, işletmede hasar oluştu.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.