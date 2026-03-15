Çeşme açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında tespit edilen bir lastik bot içerisinde bulunan 7'si çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerş, 13 Mart saat 22.30'da, Çeşme ilçesi açıklarında hareketli lastik botu tespit ederek durdurdu. Görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından tespit edilen bot içerisindeki 7'si çocuk 34 düzensiz göçmen, kıyıya çıkartıldı. Sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.