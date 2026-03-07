Gaza bastı, motosikletten düştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kahramanmaraş'ta bir sürücü motosikletine dokunduğu gibi gaza basınca sürüklenip düştü. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Afşin İlçesi Beyceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işyerinden çıkan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü motosikletine bineceği sırada kontrolü kaybetti. Motosiklete dokunduğu anda gaza basan sürücü kısa bir süre sonra motosikletiyle birlikte devrildi.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.