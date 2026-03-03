Pursaklar'da yaşıtını bıçaklayarak öldüren çocuğa 12 yıl hapis cezası

Pursaklar'da Fatih Acacı'nın (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin (15) 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Ankara 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, suça sürüklenen çocuk D.G. ile taraf avukatları katıldı. Çocuk mahkemesi olması sebebiyle mahkeme salonuna izleyici alınmadı. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, D.G. hakkında haksız tahrik indirimi uygulayarak, 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Duruşma sonrası verilen karara ilişkin konuşan aile avukatı Ersan Barkın, "Fatih Acacı evladımız, 10'dan fazla bıçak darbesiyle hayatı elinden alınmış bir evlat. Bu nedenle bir yargılama yürüdü. Bu yargılamanın neticesinde mahkeme haksız tahrik indirimlerini uyguladı. Ve ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla başlamış olmasına karşın tahrik indirimlerinin uygulanması ardından süreli hapse dönüştürdü. Haksız tahriki en alt sınırdan vermiş olmasına rağmen süreli hapis cezaları, Türk Ceza Yasası 31'de üst sınır 12 yılla verilebildiği için neticeden 12 yıl cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi" dedi.



"İNDİRİMİN DOĞRU OLMADIĞI KANAATİNDEYİZ"



Barkın, "Haksız tahrik indiriminin hatalı olduğu kanaatindeyiz ama bu hukuki tartışma. Haksız tahrik indirimine gerekçe oluşturan şeyin herhangi bir şekilde yazılı belgeye dayanmayan, sadece telefonda konuşulan şeyi dile getiren tanık beyanlarına dayandırıldığı hatta tek tanık beyanına dayandırıldığı ortadayken, bu indirimin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Fakat bu kanaat de bir hukuki tartışma" diye konuştu.



Maktul Acacı'nın kız kardeşi Beyhan Acacı ise mücadelelerinin 7 Eylül'den beri devam ettiğini ifade ederek, "Biz 7 Eylül'den beri mücadele ediyoruz. Ben kardeşimin cenazesinden geldiğim gibi sosyal medyaya girdim. Keyfimden değil. Ben kaç aydır yas tutmadım ya. Mahkeme mahkeme geziyoruz, kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu kadar mı insafsızsınız?" ifadelerinde bulundu.