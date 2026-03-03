İzmir'de operasyon: 830 bin 750 sentetik hap üretilebilecek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, 830 bin 750 sentetik hap elde edilebilecek miktarda uyuşturucu etken maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde satanlara yönelik çalışma yaptı.

Uyuşturucu taşıdığı belirlenen minibüs, önceki gün Bornova ilçesinde durduruldu. Minibüsteki aramada 830 bin 750 sentetik hap elde edilebilecek miktarda uyuşturucu etken maddesi ele geçirildi. M.U., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.