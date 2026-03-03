Adana'da ağızları açık bırakan olay: Önce madde kullandılar, sonra gasilhaneyi soydular
Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gasilhaneden kefen, çarşaf ve havlu çalındı. Muhtar ve vatandaşlar hırsıza, 'Kefeni ne yapacaksın' diyerek seslendi.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler mezarlığın gasilhanesine pencereyi söküp girdi. Kişi veya kişiler, burada önce sigara ve yasaklı madde kullanıp ardından kefen, çarşaf ve havluyu çalıp kayıplara karıştı. Sabah mezarlık görevlisi, pencerenin söküldüğünü görüp durumu Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak'a bildirdi. Tanak, polisi çağırdı ve ekipler olay yerinde inceleme yapıp hırsızlığı yapanları bulmak için çalışma başlattı.
"PARAN YOKSA GİT ÇALIŞ"
Öte yandan muhtar Tanak, tek tesellilerinin hırsızların klima ve termosifonu çalmamaları olduğunu söyledi. Mezarlığa gelen vatandaşlardan Perihan Şenyürek ise hırsızlık karşısında tepkisini göstererek, "Burada durumu olmayanlar için yedek kefen bulunuyor. Ey hırsız, elini vicdanına koy, senin annen, baban ölse burada cenazesi yıkanırken kefen alacak paran olmasa ne hissedersin, Allah'tan kork ve vicdanına sor. Buraya gelen herkesin parası yok ki. Paran yoksa git çalış" diye konuştu.