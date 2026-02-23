Şişli'de elektrik direğindeki patlamalar kamerada

Şişli'de bir sokaktaki elektrik direğinde patlama meydana geldi. Mahallelinin sokağa döküldüğü patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ve elektrik ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alan bir kişinin 'Kaçak elektrik kullanmaktan oluyor' cümleleri de duyuldu.