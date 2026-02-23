Sakarya'da korkunç cinayet! Ağabeyi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kardeşler arasında yaşanan tartışmada M.A, Yakup A'yı pompalı tüfekle ateş etti. Olayda ağır yaralanan 30 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkunç olay Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşandı. Küpçüler Mahallesi'nde M.A, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi Yakup A'ya (30) pompalı tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yakup A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.