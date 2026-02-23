Edirne'de sel faciası! Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı

Bulgaristan'da etkili olan şiddetli yağışlar ve barajlardan yapılan su tahliyeleri nedeniyle yukarı havzalardan gelen suyun etkisiyle nehir debilerinde artış yaşanıyor. Taşkın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Meriç ve Tunca nehirleri arasında kalan İki Köprü Arası mevkisinde önlemler artırılırken, Tunca Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.