Çan'da trafik kazası 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çan-Yenice karayolu üzerinde, Derenti Köyü yakınlarında gerçekleşti. 17 DY 642 plakalı araç, seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

