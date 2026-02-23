Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 17 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi Anadolu Otoyolu Akyazı mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Ankara yönüne giden yolcu otobüsü, TIR, minibüs ve otomobil ile ticari araçlar arka arkaya kaza yapan araçlara çarptı.

FOTO: İHA

17 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aralarında çok sayıda kişi yaralanırken, kazazedeler sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

A Haber muhabiri Yusuf Gül, kazaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Gül, facianın iddiaya göre yolun alt kısmında yakılan lastiklerden çıkan yoğun duman nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

DUMAN TABAKASI GÖRÜŞÜ SIFIRA İNDİRDİ

Facianın çıkış noktası olarak yolun hemen alt kısmında yakılan lastikten kaynaklandığını belirten A Haber muhabiri Yusuf Gül, "TEM Otoyolu'nun alt bölümünün kimliği belirsiz kişilerce harcanan lastik yakma girişimi sonrasında siyah dumanlar yolları kapladı, görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte zincirleme kaza kaçınılmaz oldu" kullanıldı. Yoğun dumanın itfaiye anonslarına da yansıdığı belirtilirken, olayların her birinin kayıtlarının kaybolmasıyla birlikte dahil edildiği vurgulandı.

AĞIR VASITALAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza sonrası yolda tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. WhatsApp ihbar hattımıza ulaşan görüntülerde facia gözler önüne serilirken, bölgedeki tanıklar, "Ağır araç araçları, otobüsler ve tırlar girmiş durumda, bu arabalar arasında kalan arabalar ve panelvanlar ise adeta hurdaya dönmüş halde" sözleriyle aktardı. Çok sayıda aracın karıştığı kazada, ekiplerin aracın içinde sıkışıp kalmayı kurtarmak için zamana karşı yarıştığı görüldü.

20 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine ulaşan tedavilerin ilk müdahaleleri devam ederken yaralıların yedekleri da netleşmeye başladı. Sağlık ekiplerinden elde edilen bilgilere göre, "Şu ana kadar yaşanan zincirleme kazada 20'ye yakın vatandaşımız yaralandı, maalesef ağır yaralı olan kişilerde de bulunuyor" bilgisi paylaşıldı. Yaralı olayların yerinde ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevkleri hızla devam ediyor. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgesel titiz bir çalışma yürüterek tüm yaralıları güvenli alanlara taşıdı.

OTOYOLDA KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza ve kurtarma çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Sakarya geçişindeki Alancuma mevkiinde kabloların bulunduğunu belirten Gül, "Ankara istikameti Sakarya geçişinde uzun araç kuyrukları oluşturuldu, yolun açılması için sistemlerimiz var gücüyle çalışıyoruz" kullanıldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı tahkikat başlatılırken, lastikleri yakarak faciaya kayıtlı kişilerin ayrıntıları için incelemeler derinleştirildi.