Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 16 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 00:54 Son Güncelleme: 23 Şubat 2026 00:56 ahaber.com.tr

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu Akyazı istikametinde aralarında TIR, yolcu otobüsü ve otomobillerinde bulunduğu toplam 16 araç kazaya karıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığı ve aralarında ağır yaralıların olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.