Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 16 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Sakarya'nın Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu Akyazı istikametinde aralarında TIR, yolcu otobüsü ve otomobillerinde bulunduğu toplam 16 araç kazaya karıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 14 kişinin yaralandığı ve aralarında ağır yaralıların olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi Anadolu Otoyolu Akyazı mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında tır, yolcu otobüsü ve otomobillerinde bulunduğu toplam 16 araç kazaya karıştı.
14 YARALI
İlk bilgilere göre kazada toplam 14 kişi yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.