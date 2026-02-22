CANLI YAYIN

Rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi! Yeni yılda rüşvete zam yapmışlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi! Yeni yılda rüşvete zam yapmışlar

Hatay merkezli 8 ilde düzenlenen rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmada, 2026 yılında rüşvet tarifesinde artış yapıldığı ve toplanan milyonlarca liranın bir “havuz” sistemiyle memurlar arasında paylaştırıldığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan rüşvet ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 44 şüpheli tespit edildi.

Başsavcılık tarafından çıkarılan yakalama kararının ardından Hatay merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 41 cep telefonu, 76 bin 985 dolar, 52 bin 130 avro, 87 bin 310 lira, 3 bin 100 riyal, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, silahlara mühimmat, 2 kurusıkı tabanca, 4 AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

ALIŞVERİŞİ YÜZ YÜZE VE ELDEN GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerinde ve ele geçirilen dijital materyallerde, internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden gümrük memurlarının isimleri kullanarak rüşvet pazarlığının yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin rüşvet alışverişini yüz yüze ve elden gerçekleştirdikleri, 2026 yılı için talep edilen rüşvet miktarlarını artırdıkları ve toplanan paraların bir havuzda biriktirerek memurlar arasında paylaştırıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 44 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

RÜŞVET HAVUZU!

Hatay merkezli 8 ilde gümrük memurlarına yönelik gerçekleştirilen dev rüşvet ve kaçakçılık operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, çetenin internet tabanlı uygulamalar üzerinden kurduğu rüşvet çarkını, dijital materyallerden çıkan pazarlık görüntülerini ve toplanan paraların memurlar arasında nasıl paylaşıldığını aktardı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİPLE GELEN İFŞA

Gümrüklerdeki yolsuzluk zincirinin nasıl kırıldığını anlatan Halil İbrahim Uğur, "Özellikle gümrüklerde çalışan memurlar adına gerçekleştirilen bu önemli operasyon sonrasında 44 kişi gözaltına alınmıştı. 26 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Peki, işleyiş nasıl devam ediyordu? Ondan kısaca bahsetmek gerekirse; çünkü Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu suçun işlendiğine dair deliller ortaya çıktıktan sonra teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ve ardından da Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yine Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. Bu iller arasında Hatay, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis illeri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLIK, YÜZ YÜZE TESLİMAT

Suç şebekesinin iletişim trafiğine dair detayları paylaşan Uğur, "Bu şahıslar gözaltına alındıktan sonra özellikle el konulan dijital materyaller incelendiğinde; internet üzerinden iletişim kurulduğu, internet tabanlı iletişim araçlarının kullanıldığı ve ardından da ulaştırılan kişilerden rüşvet istendiği ifade edildi. Ve bu rüşvet anlaşması yapıldıktan sonra şahısların yüz yüze gelerek pazarlık yaptıkları da yine bu dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ortaya çıktı" sözleriyle kirli pazarlığı deşifre etti.

RÜŞVET PARALARI "ORTAK HAVUZDA" TOPLANMIŞ

Rüşvetin paylaşım sistemine dair çarpıcı bilgiler veren Uğur, "Rüşvet alındıktan sonra peki neler oluyordu? Rüşveti alan kişiler ortak bir havuzda bu paraları topluyordu ve toplanan bu havuzdaki paralar da yine bu illerde görev yapan gümrük memurları arasında paylaşılıyordu. İşte Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir operasyon böylelikle gerçekleştirilmiş oldu. Yani rüşvet ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen 44 kişi gözaltına alınmıştı" şeklinde konuştu.

ADRESLERDEN DÖVİZ VE SİLAH FIŞKIRDI

Operasyon kapsamında ele geçirilenlerin listesini aktaran Uğur, "Şahısların adreslerinde yapılan operasyonlarda 41 cep telefonu, 76.915 dolar, 52.160 avro, 87.310 lira, 3.700 riyal, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 4 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 340 fişek ele geçirildi. Ve buradan da anlaşılacağı üzere hem dolar var, hem riyal var, hem de avro var. İşte bu nedenle de yapılan pazarlıklarda farklı para birimlerinde, farklı ülkelere ait para birimleri de kullanılıyordu" dedi.

"ÇETENİN İŞLEYİŞİ BİR BİR İFŞA EDİLDİ"

Dijital delillerin çeteyi köşeye sıkıştırdığını belirten Halil İbrahim Uğur, "İletişim olarak da internet tabanlı iletişim araçları kullanıldı. İşte bu internet tabanlı iletişim araçlarındaki yazışmalar, dokümanlar da ortaya çıkartıldı ve çetenin böylelikle nasıl bir işleyiş içerisinde olduğu da bir bir böylelikle ifşa edilmiş oldu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi sekiz ilde diyelim ve gelişmeler oldukça, düzenlenen bu operasyona ilişkin sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

