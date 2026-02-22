Rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi! Yeni yılda rüşvete zam yapmışlar

Gümrüklerdeki yolsuzluk zincirinin nasıl kırıldığını anlatan Halil İbrahim Uğur, "Özellikle gümrüklerde çalışan memurlar adına gerçekleştirilen bu önemli operasyon sonrasında 44 kişi gözaltına alınmıştı. 26 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Peki, işleyiş nasıl devam ediyordu? Ondan kısaca bahsetmek gerekirse; çünkü Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu suçun işlendiğine dair deliller ortaya çıktıktan sonra teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ve ardından da Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yine Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. Bu iller arasında Hatay, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis illeri bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Suç şebekesinin iletişim trafiğine dair detayları paylaşan Uğur, "Bu şahıslar gözaltına alındıktan sonra özellikle el konulan dijital materyaller incelendiğinde; internet üzerinden iletişim kurulduğu, internet tabanlı iletişim araçlarının kullanıldığı ve ardından da ulaştırılan kişilerden rüşvet istendiği ifade edildi. Ve bu rüşvet anlaşması yapıldıktan sonra şahısların yüz yüze gelerek pazarlık yaptıkları da yine bu dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ortaya çıktı" sözleriyle kirli pazarlığı deşifre etti.

Rüşvetin paylaşım sistemine dair çarpıcı bilgiler veren Uğur, "Rüşvet alındıktan sonra peki neler oluyordu? Rüşveti alan kişiler ortak bir havuzda bu paraları topluyordu ve toplanan bu havuzdaki paralar da yine bu illerde görev yapan gümrük memurları arasında paylaşılıyordu. İşte Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir operasyon böylelikle gerçekleştirilmiş oldu. Yani rüşvet ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen 44 kişi gözaltına alınmıştı" şeklinde konuştu.

ADRESLERDEN DÖVİZ VE SİLAH FIŞKIRDI

Operasyon kapsamında ele geçirilenlerin listesini aktaran Uğur, "Şahısların adreslerinde yapılan operasyonlarda 41 cep telefonu, 76.915 dolar, 52.160 avro, 87.310 lira, 3.700 riyal, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 4 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 340 fişek ele geçirildi. Ve buradan da anlaşılacağı üzere hem dolar var, hem riyal var, hem de avro var. İşte bu nedenle de yapılan pazarlıklarda farklı para birimlerinde, farklı ülkelere ait para birimleri de kullanılıyordu" dedi.

"ÇETENİN İŞLEYİŞİ BİR BİR İFŞA EDİLDİ"

Dijital delillerin çeteyi köşeye sıkıştırdığını belirten Halil İbrahim Uğur, "İletişim olarak da internet tabanlı iletişim araçları kullanıldı. İşte bu internet tabanlı iletişim araçlarındaki yazışmalar, dokümanlar da ortaya çıkartıldı ve çetenin böylelikle nasıl bir işleyiş içerisinde olduğu da bir bir böylelikle ifşa edilmiş oldu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi sekiz ilde diyelim ve gelişmeler oldukça, düzenlenen bu operasyona ilişkin sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.