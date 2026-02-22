Ramazan'da Hırka-i Şerif'e yoğun ilgi!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Fatih'te Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyarete açılan kutsal emanetlerin bulunduğu Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ikinci gününde vatandaşlar yoğunluk oluşturdular. Kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif görmek isteyenler Hırka-i Şerif Camisi’nin içini ve dışını doldurdu. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen o noktadan detayları aktardı.
Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ilk Cuma gününde ziyarete açıldı.
1851 yılından bu yana Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza edilen emanet, Veysel Karani Hazretleri'nin 58'inci ve 59'uncu kuşak torunları tarafından büyük bir özenle korunarak ramazan ayı dolayısıyla ziyarete sunuldu.
Hırka-i Şerif'i ve Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren cami girişinde kuyruk oluşturdu. Hırka-i Şerif'i ziyaret edenler duygusal anlar yaşadı.