Ramazan'da Hırka-i Şerif'e yoğun ilgi!

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 13:59 ahaber.com.tr

İstanbul Fatih'te Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyarete açılan kutsal emanetlerin bulunduğu Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ikinci gününde vatandaşlar yoğunluk oluşturdular. Kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif görmek isteyenler Hırka-i Şerif Camisi’nin içini ve dışını doldurdu. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen o noktadan detayları aktardı.