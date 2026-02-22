Küçükçekmece'de iftar saatinde park kavgası! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 00:24 Son Güncelleme: 22 Şubat 2026 00:27

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iftar saatinde aracını fırının önüne park etmek isteyen sürücü ile bina sakini arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran taraflara çevredekiler müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.