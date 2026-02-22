CANLI YAYIN

Küçükçekmece'de iftar saatinde park kavgası! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Küçükçekmece'de iftar saatinde park kavgası! O anlar kamerada

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iftar saatinde aracını fırının önüne park etmek isteyen sürücü ile bina sakini arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran taraflara çevredekiler müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kemal Paşa Mahallesi Murat Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, pide almak için aracını fırının önüne park eden bir sürücü ile bina sakini arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE İFTAR SAATİNDE PARK KAVGASI

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kontrolden çıkan taraflar, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın