Kontrolden çıkan araç faciaya neden oldu: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Çukurca yolu üzerindeki Köprülü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Transit Jumbo Max marka araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 8 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

