Faciada önce yangın sonra patlama! Tüp patladı 13 kişi hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 20:51 ahaber.com.tr

Hatay'da korku dolu anlar yaşandı. Bir apartman dairesinde çıkan yangında tüp patladı ve 13 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine geldi ancak binanın önünde park halindeki araçlar müdahaleyi engelledi. Vatandaşların seferber olması ile araçlar itilerek itfaiyeye yol açıldı. Mahsur kalan 13 kişi itfaiye ekiplerinin özverili çalışması sonucu kurtarıldı.