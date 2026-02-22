Bingöl'de feci kaza! Otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Bingöl’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza, gece saatlerinde Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Bingöl-Elazığ kara yolu İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 48 GG 006 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.