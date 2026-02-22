Bingöl'de feci kaza! Otomobil refüje çarpıp takla attı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 01:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Bingöl’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye kaldırdı.