Başakşehir'de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 01:23 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İstanbul Başakşehir'de TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. 1 TIR ve 4 aracın karıştığı kazada yaralanan kişiler ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya neden olduğu belirlenen TIR sürücüsü olay yerinde gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.