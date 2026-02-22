Başakşehir'de Ramazan etkinliğinde kavga çıktı! O anlar kamerada
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Başakşehir’de iftar sonrası Ramazan etkinlik çadırında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Millet Bahçesi’nde iki grup arasında yaşanan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Millet Bahçesi'nde ramazan etkinliklerinin gerçekleştirildiği çadırda meydana geldi.
KAVGA ANI KAMERADA
Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sokakta kavgaya dönüştü. Arbede yoldan geçen kişilerin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.