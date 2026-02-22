Başakşehir'de Ramazan etkinliğinde kavga çıktı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 20:38 Son Güncelleme: 22 Şubat 2026 20:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Başakşehir’de iftar sonrası Ramazan etkinlik çadırında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Millet Bahçesi’nde iki grup arasında yaşanan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.