Balıkesir'de şüpheli ölüm: Traktörüyle gittiği göl kenarında cansız bedeni bulundu
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, balık tutmak amacıyla traktörüyle barındırılan 64 yaşındaki Ali Ekin, göl kenarında ölü olarak bulunuyordu. Olayla ilgili geniş soruşturma soruşturması başlatılırken, yaşlı adamın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.
Edinilen bilgiye göre olay, Manyas ilçesine bağlı Kuşcenneti ile Aksakal Mahalleleri arasındaki Ilgınburnu mevkisinde meydana geldi. Gün içinde traktörüne binerek yurtlarda çalışan Ali Ekin'in, akşam saatlerinde geri dönmemesine rağmen, ailenin çalıştığından şüphelendi. Ekin'in cep telefonunu ücretsiz aramalarına rağmen yanıt alamayan yakınları, yaşlı adamın sık sık balık tutmaya gittiği Manyas Gölü boyunca ki bölgeye giderek arama çalışması başlatıldı.
TRAKTÖRÜNÜN ÖNÜNDE HAREKETSİZ BULUNU
Bölgede yapılan incelemelerin sonucunda Ali Ekin'e ait traktör göl kenarında park halindeyken tespit edildi. Aracın ön kısmı kontrol eden yakınları, Ekin'i yerde hareketsiz bir şekilde beklerken buldu. İhbar üzerine kısa süren olay yerine intikal eden jandarma ve sağlık ekipleri, ilk incelemede insanların hayatlarının kaybolduğunu belirledi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK
Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Ali Ekin'in cansız kararı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na morguna gönderildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikatın sürdüğü ve otopsi sonuçlarının beklendiği bildirildi.