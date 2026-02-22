Balıkesir'de şüpheli ölüm: Traktörüyle gittiği göl kenarında cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Manyas ilçesine bağlı Kuşcenneti ile Aksakal Mahalleleri arasındaki Ilgınburnu mevkisinde meydana geldi. Gün içinde traktörüne binerek yurtlarda çalışan Ali Ekin'in, akşam saatlerinde geri dönmemesine rağmen, ailenin çalıştığından şüphelendi. Ekin'in cep telefonunu ücretsiz aramalarına rağmen yanıt alamayan yakınları, yaşlı adamın sık sık balık tutmaya gittiği Manyas Gölü boyunca ki bölgeye giderek arama çalışması başlatıldı.

TRAKTÖRÜNÜN ÖNÜNDE HAREKETSİZ BULUNU

Bölgede yapılan incelemelerin sonucunda Ali Ekin'e ait traktör göl kenarında park halindeyken tespit edildi. Aracın ön kısmı kontrol eden yakınları, Ekin'i yerde hareketsiz bir şekilde beklerken buldu. İhbar üzerine kısa süren olay yerine intikal eden jandarma ve sağlık ekipleri, ilk incelemede insanların hayatlarının kaybolduğunu belirledi.