Arnavutköy'de kardeş cinayeti! Firari şüpheli Silivri'de ölü bulundu

İstanbul Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan cinayette yeni bir gelişme yaşandı. 16 Şubat günü Haraççı Mahallesi'nde iddiaya göre, Uğur Özyurt ile kardeşi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP FİRAR ETTİ

Kavga sırasında Uğur Özyurt'un yanında bulunan silahla kardeşi Burakcan Özyurt'a ateş açtı. Ağır yaralanan Burakcan Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Uğur Özyurt'un kaçtığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri tarafından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.