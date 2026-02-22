Arnavutköy'de kardeş cinayeti! Firari şüpheli Silivri'de ölü bulundu
Arnavutköy'de 16 Şubat günü ağabey ve kardeşi arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olayda Uğur Özyurt, kardeşi Burakcan Özyurt'u silahla vurarak öldürmesinin ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri katil zanlısı için yakalama çalışması başlatırken Özyurt Silivri'de cansız bedeni bulundu.
İstanbul Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan cinayette yeni bir gelişme yaşandı. 16 Şubat günü Haraççı Mahallesi'nde iddiaya göre, Uğur Özyurt ile kardeşi Burakcan Özyurt arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜP FİRAR ETTİ
Kavga sırasında Uğur Özyurt'un yanında bulunan silahla kardeşi Burakcan Özyurt'a ateş açtı. Ağır yaralanan Burakcan Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Uğur Özyurt'un kaçtığı öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri tarafından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
FİRARİ ŞÜPHELİ SİLİVRİ'DE ÖLÜ BULUNDU
Olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Özyurt, Silivri Bekirli Mahallesi'nde ölü bulundu. Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.