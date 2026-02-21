Uşak'ta korkunç kaza! İşçi servisi şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Uşak’ta işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Kaza, Uşak-Ulubey kara yolunda Elmacık köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, R.A. (35) yönetimindeki 64 ACN 605 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile minibüste bulunan 16 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Minibüsün, Uşak kent merkezinden Eşme ilçesinde tavuk ürünleri üretimi yapan bir fabrikaya işçi taşıdığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.