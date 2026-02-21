Uşak'ta korkunç kaza! İşçi servisi şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, R.A. (35) yönetimindeki 64 ACN 605 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile minibüste bulunan 16 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.