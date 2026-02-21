Ümraniye’de trafik magandalığı: Yol verme tartışmasında silah çekti
Ümraniye Gelibolu Caddesi’nde yol verme nedeniyle başlayan tartışma büyüdü. Araçlarından inen sürücüler arasında yaşanan gerginlikte otomobil sürücüsü belinden çıkardığı silahla iki motosikletliyi tehdit etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ümraniye'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı tehdide dönüştü.
Gelibolu Caddesi'nde otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyürken, otomobil sürücüsü belinden çıkardığı silahla iki motosikletliyi tehdit etti.
Başka bir motosiklet sürücüsü de kavgayı ayırmak için geldi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
O sırada otomobil sürücüsü belinden silahını çekerek iki motosiklet sürücüsünü de tehdit etti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
TRAFİKTE SİLAH ÇEKEN ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.A. (48) kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliye ait ruhsatlı silah muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan Ö.A.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 Şubat'ta "tehdit" suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.