Ümraniye’de trafik magandalığı: Yol verme tartışmasında silah çekti

Ümraniye'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı tehdide dönüştü.

Gelibolu Caddesi'nde otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyürken, otomobil sürücüsü belinden çıkardığı silahla iki motosikletliyi tehdit etti.

Başka bir motosiklet sürücüsü de kavgayı ayırmak için geldi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

O sırada otomobil sürücüsü belinden silahını çekerek iki motosiklet sürücüsünü de tehdit etti. Yaşananlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.