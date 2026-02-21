Tekirdağlılar bando takımı ile sahura kalktı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin Roman müzisyenlerden oluşturduğu 'sahur bandosu', çaldığı oyun havalarıyla vatandaşları sahura kaldırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Roman müzisyenlerden oluşturulan bando takımı, vatandaşları sahura kaldırmak amacıyla yöresel oyun havaları çalarak sokak sokak dolaştı. Davul, klarnet ve darbuka ile çalınan hareketli parçalar, geceye renk kattı. Müziği duyan mahalle sakinleri, evlerinin balkon ve pencerelere çıkarken, renkli görüntüler oluştu. O anlar beğeniyle takip edildi.