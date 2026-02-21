İstinat duvarı faciası! Beton mikseri devrildi: 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Beton mikserinin çarpmasıyla birlikte devrilen ağaçlardan biri işçilerden Şakir Özcan'ın üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Özcan'ın öldüğü belirlendi.

Ağacın altında kalan işçi Şakir Özcan (22) hayatını kaybetti. (DHA)

Yaralı beton mikseri şoförü ise ambulans ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.U.'nun durumunu iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özcan'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.