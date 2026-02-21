Hatay'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Harran Mahallesi'nde iddialara göre Mustafa Demir (20) ile R.D. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Silahlı kavgaya dönüşen olayda Mustafa Demir ağır yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Demir, ambulansla kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ekipleri R.D'yi gözaltına aldı.