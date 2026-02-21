Esenyurt'ta korku dolu anlar! 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

CANLI YAYIN

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Esenyurt’ta gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çatı kullanılamaz hale geldi.

Pınar Mahallesi 1250 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

Çatıdan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

