Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 çocuk yaralandı

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 00:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bisiklete çarpması sonucu biri ağır 2 çocuk yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çocuklar hastaneye kaldırıldı.