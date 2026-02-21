Diyarbakır'da kaybolan engelli Salih Ertaş'tan iz yok! Ekipler seferber oldu

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 15:38 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84) için ekipler seferber oldu. Çalışmaların 14'üncü gününde Ertaş; AFAD, arama kurtarma ekipleri, Karayolları Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 249 kişilik personel, 30 araç, 1 kadavra köpeği ve 5 dronla aranıyor.