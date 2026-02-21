Bursa'da heyelan: Mudanya-Kurşunlu yolu trafiğe kapandı

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Burgaz Mahallesi Beyaz Kayalar mevkiinde, etkili olan yağışların ardından toprak kayması meydana geldi. Olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Yoldan geçen bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye, Bursa İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Mudanya İtfaiye Amirliği ekipleri, trafik polisleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yol, güvenlik gerekçesiyle iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.



Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, toprak kaymasının nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle toprağın suya doyduğunu, ardından yaşanan ani ısınmalar ve hava değişimleriyle zeminin dayanımının zayıfladığını belirterek bu durumun kaymaya yol açtığını ifade etti. Başkan Dalgıç, "Şu anda kayanın üzerindeki toprak birikintileri, ağaçlar ve çalılarla birlikte aşağıya indi. Yol her iki yönden kapatıldı ve gerekli emniyet tedbirleri alındı. Bölge oldukça dik ve karanlık olduğu için şu aşamada müdahalede bulunmuyoruz. Karayolları uzmanlarının yapacağı incelemenin ardından atılacak adımlara karar verilecek" dedi.



Başkan Dalgıç, olayda herhangi bir can ve mal kaybının bulunmadığını vurgulayarak, yolun boş olduğu bir saatte meydana gelmesinin muhtemel bir faciayı önlediğini söyledi. Mudanya Belediyesi'ne bağlı zabıta, ulaşım müdürlüğü, iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin bölgede hazır beklediği, muhtemel yeni toprak kaymalarına karşı güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.



Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sabah saat 07.30 itibarıyla aydınlıkta uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde çalışma ve inceleme yapacak. Güvenlik gerekçesiyle yolun trafiğe kapalı tutulacağı belirtildi.