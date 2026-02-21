Başıboş köpekler tehlike saçıyor: Trabzon’da üniversiteli genç yaşam mücadelesi veriyor

Trabzon’da kaldırımda yürürken sokak köpeğinin saldırı girişiminden kaçmaya çalışan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, yola fırlayınca belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Çoklu travma geçiren genç kızın hayati tehlikesi sürüyor.

Türkiye genelinde artan sahipsiz sokak hayvanı tartışmaları, bu kez Trabzon'da yaşanan ağır bir kazayla yeniden gündeme geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21), kaldığı yurda doğru yürürken çevrede dolaşan sokak köpeğinin aniden üzerine koştuğunu fark etti. Panikle geri çekilen genç kız, kaçmaya çalıştığı sırada yola fırladı.

Bu esnada bölgeden geçen belediye otobüsünün çarpması sonucu metrelerce sürüklenen Gül, ağır yaralandı.

AĞIR YARALI: ÇOKLU TRAVMA VE HAYATİ RİSK

Genç öğrenci, olay sonrası KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Koşucu, hastanın durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

Trafik kazasına bağlı beyin kanaması

Kalça kemiğinde kırık

Akciğer travması

Karaciğer ve dalak yaralanması

Çoklu travma tablosu

Prof. Dr. Koşucu, "Trafik kazaları ve multi travmada ilk 48 saat ve ardından 72 saat çok önemlidir. Bu süreçte iyiye ya da kötüye gidiş olabilir. Genel durumu ciddiyetini koruyor" dedi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç kızın ailesinin Kahramanmaraş'tan Trabzon'a geldiği ve süreci endişeyle takip ettiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde:

Sokak köpeğinin genç kıza doğru yöneldiği,

Gül'ün panikle koşmaya başladığı,

Yolun ortasına çıktığı anda otobüsün çarptığı görülüyor.

Belediye ekiplerinin köpeği kısa sürede kontrol altına alarak barınağa götürdüğü bildirildi. Polis ekipleri ise hem kazaya hem de köpek saldırısına ilişkin inceleme başlattı.

"BAŞIBOŞ KÖPEK OLMAZ" UYARISI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, başıboş köpek sorununun kampüslerde dahi devam ettiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

Üniversite yerleşkelerinde bile başıboş köpek sorunu sürüyor.

Engelli bireyler için risk oluşturuyor.

Hijyen ve halk sağlığı açısından ciddi tehdit barındırıyor.

Köpeklerin toplanarak barınaklara alınması gerekiyor.

Başkaya, "Köpekle aynı ortamda yaşamaya mecbur bırakılmamamız gerekiyor. Bu durum hem güvenlik hem sağlık açısından ciddi risk taşıyor" ifadelerini kullandı.

