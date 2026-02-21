Ankara'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 2 yaralı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Ankara’da henüz belirlenemeyen bir nedenle iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucu bir araç takla atarken, içinde bulunan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
E.C.A. idaresindeki 06 ELS 131 plakalı araç, Atapark Mahallesi Pasinler Caddesi'nde seyir halindeki M.U'nun kullandığı 06 EJY 235 plakalı otomobile çarptı, çarpmanın etkisiyle araç takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan M.U. ve oğlu E.U. ekiplerinin müdahalesinin ardından araçtan çıkarıldı.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaralanan E.U. hastaneye kaldırılırken, M.U'nun tedavisi ambulansta yapıldı.
Polis ekiplerince yapılan kontrolde E.C.A'nın 1,74 promil alkollü olduğu tespit edildi.