Ankara'da feci kaza! İki araç çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 01:44

Ankara’da henüz belirlenemeyen bir nedenle iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucu bir araç takla atarken, içinde bulunan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.