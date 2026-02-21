Akçakale’de silah kaçakçılarına ağır darbe: 7 gözaltı

Şanlıurfa polisinin titiz takibi sonucu düzenlenen şafak operasyonunda, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah bulundurduğu tespit edilen şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve bu silahlara ait 216 fişek ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.