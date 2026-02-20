Tunceli’de 65 yıllık heyelan kabusu I Valilik düğmeye bastı evler tahliye edildi!

Toprak hareketliliğinin yaşandığı bölgenin geçmişine dair bilgiler paylaşan Tunceli Valiliği, "Söz konusu alan, 1959 yılından bu yana heyelan afetine maruz bölge olup, 1967 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile resmi olarak 'Afete Maruz Bölge' ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı. Geçmişte de benzer mağduriyetlerin yaşandığını hatırlatan Valilik, "O tarih itibariyle talep eden afetzede vatandaşlarımıza da Evini Yapana Yardım yöntemi ile konut inşa edilmiştir" sözleriyle konunun devletin uzun yıllardır takibinde olduğunu aktardı.

Bölgedeki hareketliliğin son dönemde neden arttığına dikkat çeken açıklamada, "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından saha uzun yıllardır düzenli olarak izlenmektedir. Ancak bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hareketlilik, önceki yıllara kıyasla daha belirgin hale gelmiştir" değerlendirmesine yer verildi. Valilik, teknik incelemelerin sürdüğünü belirterek, "En son 2024 ve 2025 yıllarında yeniden gözlem ve teknik incelemeler gerçekleştirilmiş, alanda toprak hareketliliğinin devam ettiği tespit edilmiştir" bilgisini paylaştı.

FOTOĞRAF: AA

7 KONUT TAHLİYE EDİLDİ, GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Vatandaşların can güvenliğini korumak adına hızlı kararlar alındığını vurgulayan Valilik, "Halihazırda Afete Maruz Bölge sınırları içerisinde bulunan 19 konuttan 7 tanesi vatandaşlarımızın can güvenliğini teminen ve tedbir amaçlı güvenlik altına alınarak derhal boşaltılmıştır" açıklamasında bulundu. Geriye kalan yapılar için de sürecin hassasiyetle yönetildiğini bildiren yetkililer, "Diğer 12 konut için vatandaşlarımızı mağdur etmemek ancak can güvenliklerini de riske atmamak amacıyla alanda teknik ekiplerce çalışılmıştır. Valiliğimize sunulacak teknik rapora istinaden gerekli önlemler alınacaktır" ifadeleriyle çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

DURUM YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Tahliye edilen evlere girişlerin yasaklandığı belirtilirken, Valilik koordinasyonunda tüm birimlerin teyakkuzda olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Boşaltılan konutlara yeniden yerleşim olmaması için gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır" denilerek, Kaymakamlık ve AFAD'ın durumu yakinden ve titizlikle takip ettiği sözleriyle kamuoyu bilgilendirildi.