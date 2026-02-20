Skandalın adresi Sakarya! Hamuru ayağıyla çiğnedi: Rezalet kameraya yansıdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde çekilen ve sosyal medyada infial yaratan görüntüler sonrası ekipler teyakkuza geçti. Tatlı imalathanesinde hamuru ayağıyla çiğneyen şahsın o iğrenç görüntüleri üzerine baskın yapıldı. Halkın sağlığıyla oynayan o işletme mühürlenirken, en ağır cezai işlemler uygulandı. İşte o skandalın detayları...

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor, Sakarya'dan gelen o skandal görüntüler izleyenlerin midesini bulandırıyor! Akyazı ilçesinde bir tatlı imalathanesinde kaydedilen görüntülerde, insan sağlığını hiçe sayan bir şahıs, hamur teknesinin içine girerek hamuru ayağıyla çiğnedi. SAKARYA'DA MİDE BULANDIRAN REZALET! Kutsal sayılan ekmeğe ve insan sağlığına yapılan bu saldırı, sosyal medyada paylaşılmasının ardından adeta infial yarattı.

(foto:DHA) EKİPLER ANINDA DÜĞMEYE BASTI! Görüntülerin yayılmasıyla birlikte Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yerel ekipler teyakkuza geçti. Halkın sağlığıyla oynayan o vicdansızlara göz açtırılmadı. Akşam saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, söz konusu imalathaneye baskın düzenledi.

(foto:DHA) KİLİT VURULDU, CEZA YAĞDI! Yapılan denetimler sonucunda, hijyen kurallarını ayaklar altına alan o imalathane ve bağlı bulunduğu satış noktası tek tek mühürlendi. Sadece mühürle de kalınmadı; vatandaşın sağlığını tehlikeye atan işletmeye en ağır idari para cezası uygulandı.