Samsun'da toplu ulaşım fiyat tarifesi güncellendi

Samsun'da yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nda toplu ulaşım fiyat tarifesi güncellendi. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Eyüb Güler, yeni tarifenin şoför esnafı için makul olduğunu savundu.

Yeni yılla birlikte ilk kez düzenlenen UKOME toplantısında toplu ulaşımda uygulanan fiyat tarifesi görüşüldü. Esnafın talebi üzerine gündeme alınan tarifede yaklaşık yüzde 25 oranında zam uygulandı. Dolmuş, otobüs, minibüs, tramvay ve ilçeler arası ulaşım ücretlerinin belirlendiği toplantıda fiyatlar yaklaşık yüzde 25 oranında artırıldı. Buna göre şehir merkezinde hizmet veren 1, 2, 3 ve 4 Nolu dolmuşlarda öğrenci ücreti 21 TL'den 25 TL'ye, yetişkin ücreti ise 28 TL'den 35 TL'ye yükseltildi.



Yeni tarifenin esnaf tarafından olumlu karşılandığını dile getiren Başkan Eyüb Güler, "Ocak'tan sonra zam alıyoruz. Her yeni yılın ilk ayından sonra yıllık artış alıyoruz. Fiyat tarifesi maliyetlere göre ayarlandı. Belediye gerekli incelemeyi yaptı. Uygun görülen fiyat biz şoför esnafı için makul oldu. Akaryakıt zammı, sanayi masrafları ve diğer giderlere göre bir maliyet çıkarıldı. Yapılan zammı normal karşılıyoruz. Son zammı geçen yılın 6'ncı ayında almıştık. Fiyatlar 6 ayda bir güncelleniyor" dedi.



Tüm ulaşım araçlarında uygulanacak yeni tarife, kararın başkanlık tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.