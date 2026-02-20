Özel Harekat’tan Erzurum’da nefes kesen kış kampı
Terörle mücadele başta olmak üzere kritik görevlerde aktif rol alan özel harekat polisleri, Erzurum’da sıfırın altında 20 dereceyi bulan dondurucu soğuk ve yoğun kar altında gerçekleştirilen 15 günlük kamp programıyla çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma görevlerine hazır hale geldi.
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı tarafından 2 bin 421 metre rakımda düzenlenen kış kampı, Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi bölgesinde gerçekleştirildi.
2.421 METREDE 15 GÜNLÜK ZORLU EĞİTİM
Kar ve tipinin sıkça etkili olduğu bölgede yapılan eğitimler kapsamında PÖH ekipleri:
- Yoğun kar altında operasyon kabiliyeti geliştirme
- Çığ risk analizi ve güvenli intikal planlaması
- Meteorolojik verilerin sahada değerlendirilmesi
- Çığ altında kalan kazazedeye hızlı ulaşım teknikleri
- İlk yardım ve sağlık kuruluşuna sevk prosedürleri
konularında kapsamlı eğitim aldı.
DAĞDA 3 GÜN: IGLO VE KAR MAĞARASINDA YAŞAM
Eğitim sürecinde personel, dağda 3 gün boyunca iglo, kar mağarası ve tilki kovuğu gibi doğal barınaklar oluşturarak hayatta kalma pratiği yaptı. Kayak eğitimi ile hem hareket kabiliyeti hem de zorlu arazide hız avantajı kazanıldı.
TELEFERİK KURTARMA SENARYOLARI GERÇEĞİ ARATMADI
Programda, teleferikte mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik senaryolar da uygulandı. Eğitimlerde amaç; ekipmanla ve ekipmansız şartlarda doğanın imkanlarını kullanarak arama kurtarma faaliyetlerini eksiksiz yürütebilecek donanımlı personel yetiştirmek.
Görevli bir özel harekat polisi, personelin her türlü hava koşulunda görev yapabilecek seviyede hazırlandığını belirterek, hedeflerinin "her koşulda doğru ve güvenli müdahale" olduğunu vurguladı.
EĞİTİM PROGRAMI HANGİ AŞAMALARDAN OLUŞTU?
|Eğitim Başlığı
|İçerik
|Güvenli İntikal
|Arama kurtarma bölgesine risk analiziyle ulaşım
|Meteorolojik Değerlendirme
|Hava ve çığ risk verilerinin analizi
|Çığ Müdahalesi
|Çığ altında kalan kişiye erişim teknikleri
|İlk Yardım
|Kazazedeye olay yerinde müdahale
|Tahliye
|Sağlık kuruluşuna güvenli sevk
|Barınma
|Iglo, kar mağarası ve doğal barınak yapımı
|Teleferik Kurtarma
|Yüksekten güvenli tahliye uygulamaları
ÖNE ÇIKANLAR
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Özel harekat kış kampı nerede yapıldı?
- Eğitimler Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde, 2.421 metre rakımda gerçekleştirildi.
Eğitim ne kadar sürdü?
- Program toplam 15 gün sürdü. Bunun 3 günü doğada barınma uygulamalarıyla geçirildi.
Eğitimlerin amacı nedir?
- Çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma kabiliyetini artırmak ve personeli her koşula hazır hale getirmek.
Hangi senaryolar uygulandı?
- Çığ altında kalan kazazedeye ulaşma, teleferikte mahsur kalanları kurtarma ve zorlu doğa koşullarında barınma senaryoları uygulandı.
|Kategori
|Detay
|Açıklama
|Organizasyon
|Emniyet Genel Müdürlüğü
|Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı koordinasyonu
|Eğitim Yeri
|Konaklı Kayak Merkezi – Erzurum
|2.421 metre rakım
|Süre
|15 Gün
|3 gün doğada barınma uygulaması
|Hava Koşulları
|-20°C
|Yoğun kar ve tipi altında eğitim
|Ana Amaç
|Operasyon & Arama Kurtarma Hazırlığı
|Çetin kış şartlarında görev kabiliyeti
|Çığ Eğitimi
|Risk analizi & müdahale
|Çığ altında kalan kazazedeye erişim
|Teleferik Senaryosu
|Yüksekten tahliye
|Mahsur kalanların güvenli kurtarılması
|Barınma Eğitimi
|Iglo & kar mağarası
|Doğada hayatta kalma teknikleri
|İlk Yardım
|Olay yeri müdahalesi
|Sağlık kuruluşuna güvenli sevk
|Meteoroloji
|Veri analizi
|Sahada hava koşulu değerlendirme
|Yetkinlik Alanı
|Kazanım
|Soğuk Hava Operasyonu
|Dondurucu şartlarda hareket kabiliyeti
|Yüksek Rakım Dayanıklılığı
|Fiziksel ve psikolojik direnç artışı
|Teknik Ekipman Kullanımı
|Çığ arama cihazları ve kurtarma ekipmanı
|Doğal Kaynak Kullanımı
|Ekipman yokluğunda doğadan yararlanma
|Hızlı Tahliye
|Riskli bölgede güvenli intikal ve geri çekilme