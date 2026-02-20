CANLI YAYIN

Özel Harekat'tan Erzurum'da nefes kesen kış kampı

Özel Harekat’tan Erzurum’da nefes kesen kış kampı

Terörle mücadele başta olmak üzere kritik görevlerde aktif rol alan özel harekat polisleri, Erzurum’da sıfırın altında 20 dereceyi bulan dondurucu soğuk ve yoğun kar altında gerçekleştirilen 15 günlük kamp programıyla çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma görevlerine hazır hale geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı tarafından 2 bin 421 metre rakımda düzenlenen kış kampı, Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi bölgesinde gerçekleştirildi.

2.421 METREDE 15 GÜNLÜK ZORLU EĞİTİM

Kar ve tipinin sıkça etkili olduğu bölgede yapılan eğitimler kapsamında PÖH ekipleri:

  • Yoğun kar altında operasyon kabiliyeti geliştirme
  • Çığ risk analizi ve güvenli intikal planlaması
  • Meteorolojik verilerin sahada değerlendirilmesi
  • Çığ altında kalan kazazedeye hızlı ulaşım teknikleri
  • İlk yardım ve sağlık kuruluşuna sevk prosedürleri

konularında kapsamlı eğitim aldı.

DAĞDA 3 GÜN: IGLO VE KAR MAĞARASINDA YAŞAM

Eğitim sürecinde personel, dağda 3 gün boyunca iglo, kar mağarası ve tilki kovuğu gibi doğal barınaklar oluşturarak hayatta kalma pratiği yaptı. Kayak eğitimi ile hem hareket kabiliyeti hem de zorlu arazide hız avantajı kazanıldı.

TELEFERİK KURTARMA SENARYOLARI GERÇEĞİ ARATMADI

Programda, teleferikte mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik senaryolar da uygulandı. Eğitimlerde amaç; ekipmanla ve ekipmansız şartlarda doğanın imkanlarını kullanarak arama kurtarma faaliyetlerini eksiksiz yürütebilecek donanımlı personel yetiştirmek.

Görevli bir özel harekat polisi, personelin her türlü hava koşulunda görev yapabilecek seviyede hazırlandığını belirterek, hedeflerinin "her koşulda doğru ve güvenli müdahale" olduğunu vurguladı.

EĞİTİM PROGRAMI HANGİ AŞAMALARDAN OLUŞTU?

Eğitim Başlığı İçerik
Güvenli İntikal Arama kurtarma bölgesine risk analiziyle ulaşım
Meteorolojik Değerlendirme Hava ve çığ risk verilerinin analizi
Çığ Müdahalesi Çığ altında kalan kişiye erişim teknikleri
İlk Yardım Kazazedeye olay yerinde müdahale
Tahliye Sağlık kuruluşuna güvenli sevk
Barınma Iglo, kar mağarası ve doğal barınak yapımı
Teleferik Kurtarma Yüksekten güvenli tahliye uygulamaları

ÖNE ÇIKANLAR

📍 2.421 metre rakımda 15 günlük yoğun kamp

🌨️ Sıfırın altında 20 derecede eğitim

🏔️ Iglo ve kar mağarasında hayatta kalma pratiği

🚠 Teleferik kurtarma senaryosu uygulaması

🧭 Çığ risk analizi ve meteorolojik veri eğitimi

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Özel harekat kış kampı nerede yapıldı?

  • Eğitimler Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde, 2.421 metre rakımda gerçekleştirildi.

Eğitim ne kadar sürdü?

  • Program toplam 15 gün sürdü. Bunun 3 günü doğada barınma uygulamalarıyla geçirildi.

Eğitimlerin amacı nedir?

  • Çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma kabiliyetini artırmak ve personeli her koşula hazır hale getirmek.

Hangi senaryolar uygulandı?

  • Çığ altında kalan kazazedeye ulaşma, teleferikte mahsur kalanları kurtarma ve zorlu doğa koşullarında barınma senaryoları uygulandı.

Kategori Detay Açıklama
Organizasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı koordinasyonu
Eğitim Yeri Konaklı Kayak Merkezi – Erzurum 2.421 metre rakım
Süre 15 Gün 3 gün doğada barınma uygulaması
Hava Koşulları -20°C Yoğun kar ve tipi altında eğitim
Ana Amaç Operasyon & Arama Kurtarma Hazırlığı Çetin kış şartlarında görev kabiliyeti
Çığ Eğitimi Risk analizi & müdahale Çığ altında kalan kazazedeye erişim
Teleferik Senaryosu Yüksekten tahliye Mahsur kalanların güvenli kurtarılması
Barınma Eğitimi Iglo & kar mağarası Doğada hayatta kalma teknikleri
İlk Yardım Olay yeri müdahalesi Sağlık kuruluşuna güvenli sevk
Meteoroloji Veri analizi Sahada hava koşulu değerlendirme
Yetkinlik Alanı Kazanım
Soğuk Hava Operasyonu Dondurucu şartlarda hareket kabiliyeti
Yüksek Rakım Dayanıklılığı Fiziksel ve psikolojik direnç artışı
Teknik Ekipman Kullanımı Çığ arama cihazları ve kurtarma ekipmanı
Doğal Kaynak Kullanımı Ekipman yokluğunda doğadan yararlanma
Hızlı Tahliye Riskli bölgede güvenli intikal ve geri çekilme

