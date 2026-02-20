M2 metrosunda feci olay! Raylara atlayan lise öğrencisi hayatını kaybetti | Son mesajı ortaya çıktı

Sarıyer’de bulunan M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nda raylara atlayan 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Aylin Görgülü hayatını kaybetti. Ulaşım Darüşşafaka istasyonundan aktarmalı olarak sağlanırken, olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor. Öte yandan Görgülü’nün olay öncesinde bir arkadaşına yaşamına son vereceğine dair mesaj attığı öğrenildi.

Sarıyer'de bulunan Hacıosman Metro İstasyonu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadın raylara atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf (DHA) Edinilen bilgiye göre Ayazağa'da bir lisede öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Aylin Görgülü, istasyona geldi. Görgülü metro yaklaştığı sırada raylara atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Görgülü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

'BEN SİZE LAYIK OLAMADIM' Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Aylin Görgülü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Görgülü'nün arkadaşına hayatına son vereceğine dair mesaj attığını ve 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.