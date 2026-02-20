CANLI YAYIN

M2 metrosunda feci olay! Raylara atlayan kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Sarıyer’de bulunan M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nda raylara atlayan kadın hayatını kaybetti. Ulaşım Darüşşafaka istasyonundan aktarmalı olarak sağlanırken, olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sarıyer'de bulunan Hacıosman Metro İstasyonu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadın raylara atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf (DHA)

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak emniyet şeridi çekti. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar sürüyor.

HACIOSMAN METRO İSTASYONU SEFERLERE KAPATILDI

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Hacıosman istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler Darüşşafaka istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

