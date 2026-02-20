İzmir’de göz doktoruna saldırı: Hastanın bahanesi pes dedirtti

İzmir Selçuk Devlet Hastanesi’nde görevli göz doktoru Uğur Kahraman, randevusuz muayene talebini reddettiği bir şahsın saldırısına uğradı. Doktorun, "Sizi yarına planlayalım" teklifine şiddetle karşılık veren saldırgan gözaltına alındı.

İzmir'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Selçuk Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Kahraman, yoğun mesai harcadığı bir günde akılalmaz bir bahaneyle saldırıya uğradı.

72 HASTAYA BAKTI, YİNE DE YETEMEDİ

Selçuk Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Uzman Dr. Uğur Kahraman olay anına kadar gün içerisinde tam 72 hastayı muayene ederek büyük bir iş yükünü sırtlamıştı. Randevusuz bir şekilde muayene olmak isteyen şahsa, doktorun kendisini mağdur etmemek adına ertesi gün için planlama yapmasına rağmen saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Saldırının hemen ardından olay yerine müdahale eden ekipler, saldırgan N.K.'yi gözaltına aldı. Şahıs hakkında başlatılan adli işlemlerin emniyette titizlikle sürdüğü öğrenildi.

KAYMAKAMLIKTAN SERT TEPKİ

Kaymakamlık açıklamasında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu şöyle ifade edildi:

"Amacı her koşulda sağlık hizmeti sunmak olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Dr. Uğur Kahraman'a ve tüm sağlık camiasına geçmiş olsun dilekleri iletildi."