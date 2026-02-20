Hatay’da feci kaza! İş makinesi motosiklete çarptı: 1 ölü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, iş makinesinin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekiplerin incelemesi sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş makinesinin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Numune Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, geri manevra yaptığı iş makinesiyle Şükrü Günal'ın (73) kullandığı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Günal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.