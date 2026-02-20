Diyarbakır'da cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'da bir ortaokulda cıva zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki İnönü Ortaokulu'nda sınıfta yere cıva döküldü. Sınıftaki 14 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulu'ndaki 7'nci sınıfta meydana geldi. İddiaya göre; bir öğrencinin dışarıdan sınıfa getirdiği cıva yere döküldü. Bir süre sonra bazı öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sınıf tedbir amaçlı boşaltılırken, 14 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin hastanedeki tedavisi sürerken; AFAD ekipleri, sınıfta inceleme yaparak dökülen maddenin güvenli şekilde toplanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.