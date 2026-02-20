CANLI YAYIN

AFAD duyurdu: Hatay Kırıkhan'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Sabah saatlerinde paniğe yol açtı

AFAD duyurdu: Hatay Kırıkhan’da 4.2 büyüklüğünde deprem! Sabah saatlerinde paniğe yol açtı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olarak açıkladı. Kurumun paylaştığı verilere göre:

🕕 Saat: 06.10

📍 Merkez üssü: Hatay / Kırıkhan

📏 Büyüklük: 4.2

📉 Derinlik: 9.27 kilometre

Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Sabah saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Parametre Değer
Olay Türü Deprem
Büyüklük 4.2 (Mw)
Tarih
Saat 06.10
Merkez Üssü Hatay – Kırıkhan
Derinlik 9.27 km
Kaynak Kurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
İlk Tespit Olumsuz ihbar yok
Hissedilme Durumu Çevre ilçelerde hissedildi

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

  • Deprem 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin derinliği ne kadar?

  • AFAD verilerine göre 9.27 kilometre derinlikte kaydedildi.

Can veya mal kaybı var mı?

  • İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Deprem hangi saat gerçekleşti?

  • Sarsıntı saat 06.10'da meydana geldi.

Çevre illerde hissedildi mi?

  • Deprem Hatay genelinde ve bazı çevre ilçelerde hissedildi.

