Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olarak açıkladı. Kurumun paylaştığı verilere göre:

🕕 Saat: 06.10

📍 Merkez üssü: Hatay / Kırıkhan

📏 Büyüklük: 4.2

📉 Derinlik: 9.27 kilometre

Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Sabah saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

ÖNE ÇIKANLAR

Hatay Kırıkhan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Saat 06.10'da meydana geldi

9.27 km derinlikte kaydedildi

İlk belirlemelere göre olumsuz ihbar yok

AFAD gelişmeleri takip ediyor

Parametre Değer Olay Türü Deprem Büyüklük 4.2 (Mw) Tarih — Saat 06.10 Merkez Üssü Hatay – Kırıkhan Derinlik 9.27 km Kaynak Kurum Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İlk Tespit Olumsuz ihbar yok Hissedilme Durumu Çevre ilçelerde hissedildi

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Deprem kaç büyüklüğünde oldu?

Deprem 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin derinliği ne kadar?

AFAD verilerine göre 9.27 kilometre derinlikte kaydedildi.

Can veya mal kaybı var mı?

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Deprem hangi saat gerçekleşti?

Sarsıntı saat 06.10'da meydana geldi.

Çevre illerde hissedildi mi?