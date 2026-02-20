AFAD duyurdu: Hatay Kırıkhan’da 4.2 büyüklüğünde deprem! Sabah saatlerinde paniğe yol açtı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olarak açıkladı. Kurumun paylaştığı verilere göre:
🕕 Saat: 06.10
📍 Merkez üssü: Hatay / Kırıkhan
📏 Büyüklük: 4.2
📉 Derinlik: 9.27 kilometre
Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
Sabah saatlerinde meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.
ÖNE ÇIKANLAR
- Hatay Kırıkhan'da 4.2 büyüklüğünde deprem
- Saat 06.10'da meydana geldi
- 9.27 km derinlikte kaydedildi
- İlk belirlemelere göre olumsuz ihbar yok
- AFAD gelişmeleri takip ediyor
|Parametre
|Değer
|Olay Türü
|Deprem
|Büyüklük
|4.2 (Mw)
|Tarih
|—
|Saat
|06.10
|Merkez Üssü
|Hatay – Kırıkhan
|Derinlik
|9.27 km
|Kaynak Kurum
|Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
|İlk Tespit
|Olumsuz ihbar yok
|Hissedilme Durumu
|Çevre ilçelerde hissedildi
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Deprem kaç büyüklüğünde oldu?
- Deprem 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.
Depremin derinliği ne kadar?
- AFAD verilerine göre 9.27 kilometre derinlikte kaydedildi.
Can veya mal kaybı var mı?
- İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Deprem hangi saat gerçekleşti?
- Sarsıntı saat 06.10'da meydana geldi.
Çevre illerde hissedildi mi?
- Deprem Hatay genelinde ve bazı çevre ilçelerde hissedildi.