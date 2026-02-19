İzmir'de korkunç olay! 8 hayvan zehirlenerek öldü: İnceleme başlatıldı

İzmir'in Buca ilçesinde aralarında kedi, köpek, karga ve tavuğun olduğu 8 hayvanın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Hayvanlardan alınan numuneler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.