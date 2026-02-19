İstanbul Havalimanı zirvede! Uçuş rekoruyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı 9-15 Şubat tarihinde günlük ortalama 1437 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. Listede Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 741 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 10'uncu havalimanı oldu.