Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse,kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Köse'nin anjiyoya alındığı öğrenildi. Operasyonun ardından Köse yoğun bakıma alındı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yaşadığı ani sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Köse, acil olarak anjiyo işlemine alındı. Tetkikler sonucunda kalbe giden ana damarda tıkanıklık tespit edilirken, gerçekleştirilen müdahale ile damara stent yerleştirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre operasyonun ardından Köse yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavisinin burada sürdüğü öğrenilirken, sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Yetkililer Köse'nin sağlık durumuna ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.