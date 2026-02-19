Çocuğun yerini kedi-köpek aldı! “Geleneksel aile modeli tehdit altında”

Uyuşturucuyla mücadele politikaları ve suça sürüklenen çocuklara yönelik tedbirlerin aileyi merkeze alan bir yaklaşımla tasarlanmasının önemine değinen Yüksel'in ardından söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Aile kurumunu sapkın akımlara karşı yeni dönemde sivil, katılımcı bir anayasayla koruyacağız. Hedefimiz, çalışmalarımız ve gayretimiz bu doğrultuda. Bu konuyu siyasetimizin ve politikalarımızın merkezine alacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise gündüz kuşağı programlarına ilişkin eleştirilerde bulunarak "Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan zararlı akımlara karşı koruyan daha müdahaleci bir yasal düzenleme gerekiyor" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Geçtiğimiz yıl 800'e yakın cinsiyet değişimi olmuş. Çoğu kadınken erkek olmuş. Ama 25 yaşına gelindiğinde pişmanlık oluyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, geleneksel aile modelinde değişim yaşandığını belirterek "İnsanlar çocuk sahibi olmak yerine kedi, köpek alıyor. Onlara çocuk kıyafetleri giydiriliyor, bebek arabalarında gezdiriliyor, oyuncaklar alınıyor. Evlerde artık birlikte yemek yenemiyor, yemek pişmiyor, dışarıdan sipariş veriliyor" değerlendirmesini yaptı. Mesten ayrıca insan hakları vakfı gibi görünen ama açık açık LGBT propagandası yapan STK'ların kapatılması gerektiğini savundu. Mesten, "Hayvan hakları, kadın hakları adı altında çalışan kurumların da nereden destek aldığı belirlenmeli. TV'de yapılacak yayınların ön denetimden geçmesi lazım. Onay almayan şey yayınlanmamalı. Yayınlandıktan sonra kesilen cezanın bir etkisi olmuyor" tespitlerinde bulundu.