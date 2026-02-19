Çocuğun yerini kedi-köpek aldı! “Geleneksel aile modeli tehdit altında”
AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen İnsan Hakları ve Aile Zirvesi’nde aile kurumuna yönelik tehditler mercek altına alındı. Doğurganlık hızındaki düşüşten dijital mecralardaki aile karşıtı akımlara kadar birçok başlıkta kritik mesajlar verilirken, küresel ölçekte dayatıldığı öne sürülen cinsiyetsizleştirme projelerine karşı anayasal ve yasal adımların atılacağı vurgulandı.
AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca düzenlenen İnsan Hakları ve Aile Zirvesi'nde aile odaklı dört oturum gerçekleştirildi. Zirvede doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekilirken, dijitalleşme ve küresel ölçekte yürütüldüğü öne sürülen cinsiyetsizleştirme projelerine karşı ailenin korunması gerektiği vurgulandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen zirvede konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Cinsiyetsizleştirme projelerini, LGBT dayatmalarını Türk milletinin geleceğine atılmış bir dinamit" olarak niteledi.
AİLEYİ ANAYASAYLA KORUYACAĞIZ
Yüksel, "Dijital mecralardaki aile karşıtı dezenformasyondan, çocuklarımızı hedef alan bu zararlı akımlara kadar geniş bir yelpazede hukuki tahkimatımızı güçlendirmek zorundayız" dedi.